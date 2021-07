Wall Street : la menace du variant Delta pèse

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, plombée par les inquiétudes liées à la résurgence des cas de Covid, qui se matérialise maintenant des deux côtés de l'Atlantique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 1% et 1,5%, signant un début de séance en territoire négatif.



La remontée des nouveaux cas de Covid-19 se poursuit un peu partout dans le monde sur fond de propagation rapide du variant Delta, désormais présent dans plus de 110 pays et décrit comme bien plus contagieux.



Le nombre des nouveaux cas d'infections au Covid-19 repart en particulier à la hausse au Royaume-Uni, où plus de 40.000 nouveaux cas ont été comptabilisés la semaine dernière, soit 11 fois plus que la moyenne hebdomadaire du début du mois de juin.



Aux Etats-Unis, la pente des cas de coronavirus et de décès dus au Covid-19 compilée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies américains (CDC) se redresse tout aussi nettement, en particulier en Floride.



Au total, ce sont plus de 500.000 personnes qui seraient contaminées dans le monde tous les jours.



Signe de l'efficacité du vaccin, l'augmentation des formes graves apparaît toutefois atténuée au regard des vagues antérieures.



Dans ce contexte de nervosité, les valeurs liées au tourisme et au transport aérien pourraient néanmoins prendre le chemin de la baisse en ce début de semaine.



L'indice VIX du CBOE - qui mesure la volatilité implicite du S&P 500 - grimpe de 28 points à 21,6.



La saison des résultats doit par ailleurs entrer dans le dur à Wall Street ces prochains jours et monopoliser l'attention des investisseurs.



Après les banques en hors d'oeuvre la semaine passée, IBM donnera ce soir le coup d'envoi des publications 'non-financières', suivi par Netflix demain, Coca-Cola mercredi puis Intel jeudi.



