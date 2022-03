Wall Street : la menace inflationniste se confirme

Wall Street est attendue en baisse jeudi matin suite à la publication des derniers chiffres de l'inflation, susceptibles de justifier de futurs relèvements des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent entre 1,4% et 1,8%, annonçant un nouveau début de séance dans le rouge.



Sans grande surprise au vu du contexte actuel, la hausse des prix à la consommation s'est encore accélérée en février aux Etats-Unis, notamment en raison d'une progression marquée des prix de l'essence et du fioul.



Même en excluant l'énergie et l'alimentation, l'inflation est ressortie à 6,4% en rythme annuel le mois dernier, ce qui constitue un niveau record depuis 1982.



Ces pressions inflationnistes, qui surviennent sur fond d'envolée des prix des matières premières, font évidemment redouter une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed.



La Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire doit se réunir la semaine prochaine, devrait donc commencer à relever ses taux et à préparer le terrain à d'autres relèvements d'ici à la fin de l'année.



A Francfort, la BCE a également annoncé son intention d'accélérer la réduction de ses achats d'actifs, qui vont passer de 40 milliards d'euros en avril à 30 milliards en mai, puis 20 milliards en juin.



Toutes ces annonces font grimper les rendements obligataires, en particulier celui du bon du Trésor américain qui se rapproche à nouveau du seuil des 2%, à près de 1,98%.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole repartent à la hausse ce matin en dépit de l'annonce hier par les Emirats Arabes Unis de leur volonté d'appeler les pays de l'OPEP à revoir à la hausse leurs quotas de production.



Le baril de Brent grimpe actuellement de 6,4% à 118,3 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 5,5% à 114,7 dollars.



