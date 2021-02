Wall Street : la progression reprend, nouveaux records en vue

Les marchés d'actions américains semblent bien partis pour établir de nouveaux records lundi, soutenus par les espoirs grandissants d'une reprise de l'activité économique au cour des mois qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,4% en moyenne, annonçant une nouvelle ouverture favorable.



Wall Street a réussi à renouer avec ses plus hauts depuis la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, qui ouvre la voie à des mesures de soutien budgétaire, voire à un prochain retour de l'économie à ses niveaux d'avant la pandémie.



Le S&P 500, l'indice référence des gérants américains, en est à sa cinquième séance consécutive de hausse, une série qui lui a permis de reprendre près de 5% la semaine passée, son meilleur score hebdomadaire depuis le mois de novembre dernier.



Depuis quelques séances, les investisseurs veulent de nouveau croire au scénario d'une reprise dans le courant du second semestre 2021, sous l'effet des campagne de vaccination, des plans de relance et du soutien monétaire de la Fed.



'Nous considérons toujours qu'une pause est probable en février (traditionnellement le mois le plus faible de l'année)', rappellent ce matin les équipes de Raymond James.



Toutefois, 'nous voyons beaucoup d'opportunités pour se renforcer sur quelques titres préférés s'ils devaient revenir autour de leurs supports, particulièrement s'il devait s'agit de valeurs exposées à la reprise', écrit le gestionnaire d'actifs.



L'attention va continuer de se porter sur la saison des résultats, avec l'idée de déterminer si les valorisations souvent jugées élevées du marché sont justifiées.



Sur les 45% composantes du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé les résultats du quatrième trimestre, 81% ont fait mieux que prévu, avec des bénéfices en moyenne supérieurs de 15% aux attentes du marché.



Après les publications meilleures que prévu des géants de la tech (Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook) de solides résultats de la part des poids lourds de la distribution - comme Walmart ou Home Depot pourraient aider les indices new-yorkais - à atteindre de nouveaux plus hauts.



