Wall Street : la prudence domine à deux jours de la Fed

Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance lundi à deux jours des décisions de la Fed, qui devrait confirmer mercredi son intention de poursuivre sur la voie du resserrement monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq avance de plus de 0,2%, annonçant un début de séance incertain.



Les investisseurs semblent hésiter à prendre des positions tranchées en attendant les grands rendez-vous prévus cette semaine sur le front des banques centrales.



Aux Etats-Unis, le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale entamera ses débats demain, mais ne présentera ses conclusions que mercredi après-midi.



Les marchés devraient rester hésitants jusqu'à l'annonce de ses décisions de politique monétaire.



S'il est pratiquement acquis que Jerome Powell et ses collaborateurs réduiront encore les achats d'actifs de l'institution, les dirigeants de la Fed sont très attendus sur leurs prévisions économiques suite à l'apparition du variant Omicron.



Les investisseurs seront également à l'affût de tout indice permettant de les renseigner quant au calendrier des prochaines hausses de taux de l'autorité centrale.



Les analystes de Goldman Sachs disent désormais prévoir des relèvements de taux directeurs en mai, juillet et novembre de l'année prochaine, contre juin, septembre et décembre 2022 jusqu'ici.



La prudence devrait par ailleurs limiter les mouvements avant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui réunira son conseil des gouverneurs jeudi.



Compte tenu de la résurgence du risque sanitaire en Europe, il semble même acté que la BCE confirmera la fin de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 2022.



En parallèle, l'institution pourrait aussi décider d'augmenter de façon temporaire et limitée so traditionnel programme d'achats d'actifs, plus connu sous le terme d''APP'.



Aucun indicateur économique majeur n'est prévu à l'agenda du jour.



