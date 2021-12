Wall Street : la prudence domine en attendant la Fed

Sans surprise, la Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi matin, les investisseurs évitant toute prise de risques à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche ainsi 0,3% à 35.452,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 15.167,5 points.



Après les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation dévoilés hier, les investisseurs ont été douchés ce matin par une nouvelle mauvaise surprise au chapitre macroéconomique.



Les ventes au détail n'ont effet progressé que de 0,3% aux Etats-Unis au mois de novembre, après une augmentation bien plus forte de 1,8% en octobre.



Le consensus attendait une hausse plus convaincante, de l'ordre de 0,9%, ce qui semblait déjà peu ambitieux pour une période incluant Thanksgiving et le 'Black Friday'.



L'indice Empire State de la Fed de New York est en revanche ressorti supérieur aux attentes (à 31,9, contre 25 attendu et 30,9 en novembre), mais il s'agit d'une statistique relativement mineure.



Même constat pour les prix à l'importation, dont la hausse a ralenti en novembre (+0,7%) sous l'effet de la décélération de la progression des prix des produits pétroliers.



Les initiatives devraient rester limitées en attendant la parution, dans le courant de l'après-midi, du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Au terme de ses deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de l'institution, devrait annoncer une nouvelle réduction du montant des rachats d'actifs mensuels conduits sur les marchés.



'C'est vrai que les données économiques parues aujourd'hui peuvent paraître mitigées, mais dans l'ensemble, le tableau reste toujours favorable à un resserrement de la politique de la Fed', estime un trader.



Le communiqué de la Fed, tout comme la conférence de presse que tiendra son président Jerome Powell dans la foulée, pourraient à ce titre fournir de précieuses indications quant à la trajectoire des taux envisagée pour l'an prochain.



En attendant le verdict, le marché obligataire se montre peu volatile avec des taux longs qui se tendent un peu, en direction de 1,45% pour le rendement des Treasuries à 10 ans.



Le baril de pétrole perd quant à lui 1,2% pour repasser sous le seuil des 70 dollars, tandis que l'once d'or recule de 0,4% vers 1766 dollars.



