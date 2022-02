Wall Street : la remontée de la semaine passée se poursuit

La Bourse de New York poursuit son mouvement de redressement lundi matin, en l'absence de publications de résultats ou d'indicateurs économiques susceptibles de remettre en cause la tendance haussière.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse d'un peu plus de 0,1% à 35.141,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 14.156,1 points.



Les bons résultats d'Amazon avaient permis aux marchés américains d'aligner la semaine passée leur meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l'année.



La solide performance du géant du commerce électronique a incité les intervenants à revenir sur les valeurs technologiques, largement délaissées depuis cet automne.



Le redressement des 'techs' se poursuit aujourd'hui, bien que le rendement des Treasuries à 10 ans se tende encore vers 1,93%, un plus haut de deux ans, tandis que l'or résiste à cette poussée des taux.



L'once d'or progresse de 0,5% à 1815 dollars dans le sillage du pétrole qui s'est hissé vers 94 dollars ce matin, un nouveau plus haut depuis octobre 2014 avant de se tasser un peu vers 93 dollars.



Du côté des valeurs, Tyson Foods grimpe de 10% alors que le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a fait état au titre de son premier trimestre d'un BPA ajusté en progression de 48% à 2,87 dollars.



Le cours de Bourse de Peloton bondit lui de plus de 20%, profitant de spéculations sur un possible intérêt de la part de plusieurs géants de la cote dont Amazon, Apple ou Disney.



Tesla grignote 0,5% après avoir déclaré que son investissement dans le bitcoin était désormais évalué à près de deux milliards de dollars, contre 1,5 milliard de dollars un an plus tôt.



