Wall Street : la remontée des rendements pénalise la cote

La Bourse de New York devrait prendre le chemin de la baisse mardi matin, affectée par le mouvement de hausse qui affecte les rendements obligataires sur fond d'anticipations de resserrement des politique monétaires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais lâchent entre 0,5% et 1,5%, signalant une ouverture dans le rouge.



Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans - l'emprunt de référence aux Etats-Unis - poursuit sa remontée au-delà de 1,54% ce matin après avoir déjà dépassé la barre psychologique des 1,5% hier.



Les investisseurs - qui anticipent un prochain changement de cap de la part de la Fed - se préparent à entrer dans une phase de liquidités moins importantes et, du coup, les actions se dévalorisent.



Jerome Powell - le président de la Réserve fédérale - doit justement prendre la parole aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence virtuelle de la Fed consacrée à la reprise post-pandémie.



Certains investisseurs pressentaient que les niveaux de valorisation élevés des marchés boursiers risquaient de donner lieu à une correction dans un contexte de tensions sur les taux et sur l'inflation.



Pour les analystes de Natixis Wealth Management, le niveau des taux longs constitue actuellement le 'principal point de focalisation' des marchés.



Cette dégradation du compartiment obligataire est à rapprocher de l'envolée du pétrole, qui atteint désormais le seuil des 76 dollars pour le WTI de New York, un phénomène brutal qui renforce les anticipations inflationnistes.



Dans cette optique, les équipes de Natixis Wealth Management conseillent de nouveau de privilégier les thèmes liés à la 'reflation' au cours des prochaines semaines.



Le gestionnaire de fortune rééquilibre en conséquence ses portefeuilles au profit des valeurs financières, des sociétés de matières premières, des matériaux de construction, de l'automobile ainsi que sur les dossiers liés à la transition énergétique.



L'autre sujet d'inquiétude pour les investisseurs obligataires, c'est le plafond de la dette américaine.



Démocrates et républicains ont jusqu'au jeudi soir pour se mettre d'accord sur les moyens de réduire le déficit des finances publiques, éviter un 'shutdown' et échapper au scénario extrême d'un défaut sur la dette.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.