Wall Street : la saison des résultats s'accélère

Les marchés d'actions américains sont attendus dans le désordre lundi matin, alors que la saison des résultats doit s'accélérer cette semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,4%, tandis que celui sur le Nasdaq progresse de 0,9%, annonçant un début de séance hésitant.



Après le bal des publications bancaires des dernières semaines, cette nouvelle semaine va permettre de prendre connaissance des premiers résultats des grandes valeurs industrielles, pharmaceutiques et surtout technologiques de Wall Street.



Johnson & Johnson donnera demain le coup d'envoi d'une semaine qui s'annonce marquée, entre autres, par les publications de GE, 3M, Boeing ou McDonald's.



Du côté des valeurs technologiques, les annonces de Microsoft, Apple, Facebook et Tesla intéresseront tout particulièrement les investisseurs



La saison des résultats s'est révélée jusqu'à présent plutôt positive, à en croire les spécialistes.



D'après les calculs des analystes de Raymond James, 87% des sociétés de l'indice S&P 500 ayant dévoilé leurs résultats ont fait mieux que prévu, avec des performances supérieures en moyenne de 20,4% à leurs prévisions.



Problème, ces comptes meilleurs que prévu ne sont pas favorablement accueillis par les investisseurs, puisque le repli moyen des valeurs ayant publié leurs chiffres d'activité atteint 1,5%, selon Raymond James.



'A titre d'exemple, les financières ont battu les estimations de 27,8%, mais leurs cours de Bourse a chuté en moyenne de 2,4% suite à ces publications', fait valoir le gestionnaire d'actifs.



'Il est trop tôt pour déterminer si ce phénomène va constituer une tendance de fond pour l'ensemble du trimestre, mais la remontée extrême opérée par les valeurs cycliques au cours des derniers mois a placé la barre un peu haut', estime la société de gestion américaine.



L'agenda économique s'annonce par ailleurs animé, puisque la semaine sera notamment marquée par la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis, qui devrait avoir progressé d'environ 4% sur les trois derniers mois de l'année.



