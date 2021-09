Wall Street : la semaine devrait s'achever dans le rouge

Attendue autour de l'équilibre, Wall Street fait de nouveau preuve de lourdeur vendredi, les investisseurs semblant particulièrement échaudés par le rebond en trompe-l'oeil de la confiance du consommateur.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles perd 0,6% à 34.547,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de son côté de 0,9% à 15.050 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones perd à ce stade 0,1% tandis que le Nasdaq fléchit de 0,4%.



'On sait que septembre est un mois particulièrement difficile pour les marchés d'actions et c'est peut-être pourquoi les investisseurs semblent marcher sur des oeufs', commente l'analyste d'une grande banque américaine.



Les prises de profits se sont accentuées dans le courant de la matinée, suite à l'annonce d'un redressement moins marqué que prévu de la confiance du consommateur, nouvelle illustration de l'essoufflement de la dynamique économique aux Etats-Unis.



Dans sa version préliminaire, l'indice compilé par l'Université du Michigan est ressorti à 71 ce mois-ci, contre 70,3 le mois dernier, un chiffre toutefois inférieur à la prévision moyenne des économistes qui visait 72.



Dans un communiqué, Richard Curtin, le directeur de l'étude, met en évidence une indéniable dégradation des perspectives des ménages, essentiellement due à la récente remontée de l'inflation.



Un constat qui fait redouter à la fois un affaiblissement de l'activité économique aux Etats-Unis, ainsi qu'un possible durcissement de la politique monétaire de la Fed afin d'éviter toute poussée inflationniste.



Preuve des craintes entourant un possible resserrement monétaire, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans se tend significativement pour atteindre 1,38%, tandis que le dollar remonte aux abords de 1,1740 euro.



Avec l'arrivée à échéance de toute une série de contrats d'options et de futures aujourd'hui, les fameuses 'quatre sorcières', la suite des échanges pourrait être marquée par une certaine volatilité.



L'indice VIX du CBOE - qui mesure le stress des investisseurs - progresse de plus de 7% à 20,1 points.



Côté valeurs, Tesla échappe à la morosité ambiante grâce à des commentaires positifs des analystes de Wedbush, qui voient le groupe atteindre un point d'inflexion l'an prochain.



