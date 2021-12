Wall Street : la tendance baissière se confirme

Après une clôture mitigée pour les indices actions américains mercredi, la Bourse de New York termine la séance dans le rouge: le S&P500 est en repli de -0,3%, le Dow Jones de -0,25% tandis que le Nasdaq perd -0,16%.



'Les indices actions ont temporisé au lendemain du premier repli du S&P 500 en cinq séances et après avoir aligné 69 records depuis janvier', rappelle Kiplink au sujet de mercredi, notant toutefois que la place américaine a tenté de mener à bien son 'Santa Claus rally'.



'Les tendances saisonnières positives associées à la dernière semaine de l'année ont soutenu le sentiment alors que les investisseurs continuent d'évaluer l'impact économique de la variante Omicron de la Covid-19', explique de son côté Wells Fargo.



Seule donnée macroéconomique parue ce jour, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a diminué de 8.000 pour s'établir à 198.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, la moyenne mobile sur quatre semaines ayant reculé à 199.250.



Sur le front des valeurs, Johnson & Johnson fait part d'une étude de phase 3b en Afrique du Sud, qui a montré une efficacité de 85% d'une injection de rappel homologue de son vaccin contre la Covid-19 contre les hospitalisations lorsque le variant Omicron domine.



Intel annonce avoir finalisé une première partie de la vente de ses activités de mémoire flash, soit les activités NAND et SSD, au groupe sud-coréen SK hynix, pour sept milliards de dollars, la cession complète de ces activités devant intervenir d'ici mars 2025.



Le distributeur alimentaire Kroger indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, remplaçant l'autorisation actuelle, qui comptait environ 157 millions de dollars restants.



