Wall Street : la tendance haussière reprend ses droits

La Bourse de New York devrait poursuivre son mouvement de hausse jeudi matin, les investisseurs continuant de digérer dans le calme les annonces faites la veille par la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse donnée par son président Jerome Powell hier ont renforcé les anticipations d'un prochain virage dans l'approche de la banque centrale.



L'institution a notamment confirmé qu'elle commencerait à réduire ses achats d'obligations en novembre en vue de les ramener à zéro d'ici mi-2022.



La seule véritable surprise provient du fait que la moitié des 18 membres du FOMC se montrent désormais favorables à une première hausse de taux dès 2022 (en fin d'année) et non plus au cours de l'année 2023.



Cette perspective est généralement peu favorable aux marchés d'actions mais pour de nombreux observateurs, cette attitude ne remet pas en cause la tendance de fond à Wall Street, qui repose sur d'autres facteurs explicatifs.



'Certains investisseurs ont vu dans le sell-off de lundi une opportunité d'achat à bon compte en partant du principe qu'il n'y a pas d'alternative aux actions, principe connu en bourse sous l'acronyme de TINA (there is no alternative)', rappellent ainsi les équipes de Kiplink Finance.



Comme les taux d'intérêt restent très bas, ces éléments positifs devraient rester en place pour longtemps encore.



Le rendez-vous monétaire désormais passé, les investisseurs vont de nouveau se pencher sur les indicateurs économiques afin d'en savoir plus sur le redressement en cours de l'activité.



Des statistiques décevantes sur le front du chômage n'ont pas refroidi l'enthousiasme général.



Au lieu de poursuivre leur repli, les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté de 16.000 la semaine du 13 septembre pour s'établir à 351.000 selon le Département du travail américain.



Les investisseurs restent néanmoins prudents avant la parution, dans la matinée, de l'indice des indicateurs avancés, censé refléter l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis.



