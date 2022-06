Wall Street : la tendance reste à la baisse après la BCE

La Bourse de New York perd du terrain jeudi après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui suit désormais un chemin similaire à celui de la Fed, et avant les chiffres très attendus de l'inflation qui paraîtront demain.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 32.750,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,6% à 12.007,8 points.



Si la BCE a décidé de ne pas toucher à ses taux d'intérêt dans l'immédiat, elle a confirmé qu'elle prévoyait d'augmenter ses taux directeurs de 25 points de base en juillet et peut-être de 50 points de base en septembre.



Les annonces de la BCE ont été suivies d'une brève flambée de l'euro face au dollar, mais la dynamique s'est inversée après que certains stratèges ont fait remarquer que le calendrier de la banque centrale était moins soutenue que ce prévoyait le marché.



Sur le marché obligataire, la tendance reste lourde comme en témoigne la tension au niveau du rendement des Treasuries américains à 10 ans, qui demeure bien ancré au-dessus de la barre des 3%, à 3,05%.



En Europe, les taux souverains signent l'une de leurs pires journées depuis trois mois avec une flambée de 10 points de base du rendement du Bund allemand qui atteint 1,45%, tandis que les OAT française pointent à 1,9810%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut refluent un peu après leur flambée de la veille, avec un baril 'WTI' qui revient sous les 122 dollars à New York.



Conséquence, l'indice sectoriel de l'énergie recule de plus de 1% sous le coup à la fois de la rechute des cours du brut et d'un mouvement de prises de bénéfices suite à sa hausse cumulée de 63% depuis le début de l'année.



Les investisseurs ont également pris connaissance ce matin d'une hausse des inscriptions au chômage, qui ont augmenté à 229.000 la semaine dernière, contre 202.000 la semaine précédente.



Ce chiffre reflète une tendance de fond moins positive sur le marché du travail qui semble susceptible d'encourager la Réserve fédérale à temporiser en matière de hausse des taux.



Les données sur l'inflation qui seront publiées demain avant l'ouverture s'avéreront donc déterminantes dans l'optique de la décision de la Fed à l'issue de sa réunion des 14 et 15 juin.



Du côté des valeurs, Tesla grimpe de 3% dans le sillage du relèvement à l'achat de la recommandation des analystes d'UBS.



Taillé en pièce après deux avertissements en trois semaines, Target (-0,1%) ne parvient pas à décoller malgré l'annonce d'une augmentation de son dividende trimestriel.



