Wall Street : la tendance s'alourdit avec l'ISM des services

Après un début de séance autour de l'équilibre, la tendance s'est nettement alourdie mercredi matin à la Bourse de New York suite à la publication d'un indice ISM des services inférieur aux attentes.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient encore à afficher des gains de 0,1% à 33.156,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,2% à 12.404,4 points.



La croissance de l'activité dans le secteur des services a ralenti au mois d'avril, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM des services a reculé à 57,1 le mois dernier, contre 58,3 en mars, alors que les économistes s'attendaient à une petite hausse autour de 58,5.



Cet indicateur vient une nouvelle fois alimenter les préoccupations des investisseurs quant à la santé de l'économie américaine, qui multiplie les signes d'essoufflement depuis le début de l'année.



Autre statistique décevante, le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 247.000 emplois en avril d'après l'enquête ADP, un nombre sensiblement inférieur au consensus, après les 479.000 créations de mars.



Wall Street avait auparavant ouvert sans grand changement, les intervenants de marché optant pour la prudence et l'attentisme à quelques heures de la publication des décisions stratégiques de la Réserve fédérale.



Si les tenants d'une hausse de 50 points de base restent majoritaires, certains opérateurs évoquent la possibilité d'un tour de vis qui pourrait atteindre 75 points.



Du côté des valeurs, les spécialistes des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber et Lyft décrochent de respectivement 10% et 33% après la publication de leurs résultats trimestriels, marqués par de nouvelles pertes.



AMD progresse de 1,5% après avoir relevé à l'occasion de l'annonce de ses comptes trimestriel un relèvement de ses objectifs pour l'année 2022, anticipant désormais des revenus d'environ 26,3 milliards de dollars et une marge brute ajustée de l'ordre de 54%.



Starbucks grimpe de plus de 5% après avoir fait état d'un BPA ajusté en baisse d'un peu plus de 3% au titre de son deuxième trimestre 2021-22, mais aussi annonce son intention d'accélérer ses plans de croissance des magasins.



Les cours du pétrole maintiennent par ailleurs leurs gains juste après la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, qui ont mis en évidence un repli des réserves de brut.



