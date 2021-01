Wall Street : le Dow efface la moitié de ses gains initiaux

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi avant le discours très attendu de Janet Yellen, la nouvelle Secrétaire au Trésor américain, au moment où l'administration Trump commence à plier bagage.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones efface la moitié de ses gains initiaux et n'avance plus que de 0,2% à 30.885,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 13.087,2 points.



Sur le front politique, les observateurs n'attendent aucune annonce spécifique de la part de Janet Yellen au cours de son audition par la Commission des Finances du Sénat.



L'ancienne présidente de la Fed pourrait néanmoins fournir aux marchés de précieuses indications sur le tour 'keynésien' qu'elle entend donner à sa politique.



'On peut s'attendre à beaucoup de questions concernant la viabilité de la dette publique et sur le rôle que jouera la Fed dans son action', préviennent les analystes de Deutsche Bank.



Les investisseurs préfèrent de toute façon se montrer prudents à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui s'annonce placée sous le signe d'importantes mesures de sécurité après le récent envahissement du Capitole par des militants pro-Trump.



L'ancien bras droit de Barack Obama devrait prendre ses fonctions de 46ème président demain en appelant ses compatriotes à rebâtir une Amérique unie après des années de profonde division.



Bon nombre de stratèges redoutent néanmoins que sa politique de relance ne fasse exploser les déficits budgéraires, ce qui pourrait conduire à une hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt.



De façon assez paradoxale, Goldman Sachs recule de presque 2% en dépit de la publication, en début de matinée, d'un bénéfice net plus que doublé au cours du quatrième trimestre.



Bank of America, qui a également présenté ses trimestriels mardi, cède de son côté 0,8% après avoir dévoilé un bénéfice net en baisse de 21% à 5,5 milliards de dollars au titre du dernier trimestre, soit 59 cents par action, un BPA néanmoins supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Halliburton progresse en revanche de 1,2% après la présentation d'un bénéfice net ajusté en hausse de 60% en rythme séquentiel à 160 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit un profit de 18 cents par action, un BPA dépassant le consensus de marché



Autre valeur bien orientée, Tesla poursuit sa course à la hausse (+1,7%) dans la foulée d'un relèvement d'objectif de la part des analystes de Jefferies.



