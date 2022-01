Wall Street : le Nasdaq chute,indicateurs économiques mitigés

Les marchés d'actions américains ont terminé la séance en baisse jeudi soir après la publication d'indicateurs ayant dressé un tableau contrasté de l'économie. Le Dow Jones abandonne 0,49% et le Nasdaq Composite chute de 2,51%.



Les indicateurs économiques du jour s'avèrent mitigés. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a ainsi augmenté la semaine dernière à 230.000, contre 207.000 la semaine précédente.



Si ces chiffres sont moins bons que prévu, ils apparaissent suffisamment solides pour justifier une politique moins accommodante de la part de la Réserve fédérale.



Les investisseurs ont également pris connaissance, une heure avant l'ouverture, d'une hausse moins forte que prévu de 0,2% des prix à la production en décembre.



Ces données laissent penser que les pressions inflationnistes s'estompent un peu aux Etats-Unis, en raison notamment d'un reflux des coûts de l'énergie, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à retarder le relèvement de ses taux d'intérêt.



Au vu de ces indicateurs économiques mitigés et de marchés boursiers qui évoluent toujours non loin de leurs records historiques, les investisseurs jugent que c'est peut-être le bon moment pour prendre quelques profits à la marge, sans toutefois opérer de ventes massives.



Sur le marché obligataire, les rendements souverains se stabilisent autour de 1,73% ce matin, ce qui ne semble pas traduire de véritable regain d'appétit pour les valeurs refuge.



L'indice de volatilité VIX du CBOE - souvent surnommé 'indice de la peur' - se tend de son côté de 3,2% à 18,2 points, un niveau loin d'indiquer un retour du stress sur les marchés d'actions.



Une certaine prudence semble également se dessiner avant les publications de JPMorgan et Wells Fargo, qui ouvriront aujourd'hui le bal des résultats des grandes banques.



Les analystes rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les investisseurs se mettent en position d'attente lors de la semaine qui lance la saison des résultats, jusqu'à pouvoir se faire une idée claire de la qualité des publications.



Du coté des valeurs, la société Accenture Federal Services (AFS) annonce aujourd'hui que Novetta, une société d'analyse avancée qu'elle a acquise en août 2021, a conclu un accord afin de pouvoir commercialiser Platform One, la plateforme de développement de logiciels de l'US Air Force (USAF).



GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de Continuum Trinethra Renewables (une filiale de Continuum Green Energy) portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service de 37 éoliennes terrestres de 2,7 MW (modèle 2,7-132) afin d'équiper le parc éolien de Rajkot (99,9 MW), en Inde, dans l'Etat du Gujarat.



Mentor Worldwide, marque mondiale spécialisée dans l'esthétique mammaire et faisant partie des Johnson & Johnson Medical Devices Companies, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'implant MENTOR MemoryGel BOOST destiné à l'augmentation mammaire chez les femmes d'au moins 22 ans, et aux femmes de tous âges subissant une reconstruction mammaire.



