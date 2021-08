Wall Street : le S&P 500 vient tester les 4500 points

Wall Street a débuté en légère hausse mercredi matin, les investisseurs poursuivant timidement leurs achats à deux jours de l'intervention très attendue de Jerome Powell à Jackson Hole.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 35.444,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 15.039 point après avoir inscrit un peu plus tôt un nouveau plus haut ​absolu à 15.052 points.



Après le franchissement hier du seuil des 15.000 points par l'indice à forte pondération technologique, le S&P 500 tente lui de rallier aujourd'hui le cap des 4500 points en s'adjugeant 0,2% à 4497,6 points.



Le président de la Réserve fédérale américaine va probablement reconnaître vendredi, devant ses pairs et un parterre d'économistes, que la banque centrale réfléchit activement à resserrer sa politique monétaire.



Mais il y a de grandes chances qu'il cherche à ne pas trop déstabiliser le marché en évoquant par exemple de façon trop explicite la perspective d'une réduction des rachats d'actifs de l'institution.



'Même si les attentes sont fortes, le discours du président de la Fed (...) sera probablement limité en annonces concernant la réduction des achats d'actifs de la Fed dans un contexte de risque tenace lié à l'augmentation des cas de Covid et aux incertitudes économiques persistantes', prévient-on chez Generali Investments.



La filiale du géant italien de l'assurance dit miser sur un premier 'avertissement' au mois de septembre, suivi d'une annonce officielle en novembre avant une mise en oeuvre en décembre.



La publication, ce matin, de commandes de biens durables en baisse au mois de juillet n'aura pas été d'un grand soutien pour la tendance.



Le Département du Commerce a annoncé un repli de 0,1% des commandes aux Etats-Unis le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus, après une augmentation de 0,8% en juin.



Côté valeurs, Johnson & Johnson recule de 0,7% après la présentation de données soutenant l'injection d'une dose de son rappel de son vaccin pour toutes les personnes ayant reçu son sérum unidose.



