Wall Street : le chômage apaise un peu les inquiétudes

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en légère hausse jeudi matin suite à l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des inscriptions au chômage lors de la semaine du 30 janvier.



Une vingtaine de minutes avant le début des échanges, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les derniers indicateurs suggèrent que la situation sur le marché de l'emploi commence enfin à s'améliorer après une longue période sans progression notable de la tendance.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé la semaine passée pour s'établir à 779.000 contre 812.000 (chiffre révisé) la semaine précédente et contre un consensus établi à 830.000.



Ce reflux plus fort que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage est venu apaiser les inquiétudes des investisseurs sur l'état du marché du travail américain à la veille de la publication des chiffres de l'emploi.



Par ailleurs, la productivité non-agricole a chuté de 4,8% au quatrième trimestre en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail.



Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,7% du nombre d'heures travaillées, qui a largement surpassé la hausse de 5,3% de la production.



Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6,8%, ce qui montre que le marché du travail retrouve un peu de son dynamisme.



La publication dans le courant de la matinée d'une autre statistique, celle des commandes à l'industrie, sera également suivie, même si les investisseurs attendent surtout la publication demain du rapport sur l'emploi pour le mois de janvier.



