Wall Street : le conflit ukrainien mine toujours le moral

La Bourse de New York a terminé en berne mardi, toujours préoccupée par l'évolution du conflit ukrainien : le Dow Jones a lâché près de 1,8% à 33295 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 1,6% à 13532 points.



Les investisseurs surveillaient la situation en Ukraine, et notamment la marche en avant d'une colonne de l'armée russe qui se dirigeait vers Kiev et laissait craindre un nouvel épisode de violences dans la capitale ukrainienne.



Les actifs perçus comme refuges ont profité de ce contexte géopolitique tendu, à l'image des emprunts d'Etat américains, dont les rendements se sont ainsi repliés de 10 points de base à 1,73% pour le taux à 10 ans et de neuf pb à 1,35% pour le taux à deux ans.



La poussée de tensions en Europe de l'Est a aussi contribué logiquement à entretenir le mouvement haussier des cours du pétrole, le baril de WTI ayant ainsi franchi la barre symbolique des 100 dollars pour la première fois depuis 2012.



La crise ukrainienne a fait passer au second plan de bonnes nouvelles sur la santé de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis : pour ce secteur, l'indice ISM s'est redressé à 58,6 le mois dernier, tandis que l'indice PMI s'est accru parallèlement à 57,3.



Dans l'actualité des valeurs, Chevron a pris 4% sur fond d'envolée des cours du pétrole, mais aussi de son intention, affichée à l'occasion de sa journée d'investisseurs, de relever le montant consacré à ses programmes de rachats d'actions.



Target s'est envolé de 9,8%, le distributeur à bas prix ayant revendiqué un BPA record au titre des trois derniers mois de l'exercice écoulé, malgré des investissements importants dans les effectifs, les prix et la disponibilité des stocks.



