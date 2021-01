Wall Street : le début de séance s'annonce calme

Wall Street devrait débuter la séance de mardi sans grand changement et dans des volumes qui s'annoncent peu soutenus en l'absence d'éléments susceptibles d'orienter les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains évoluent autour de l'équilibre ou en très léger repli, annonçant un début de journée prudent.



Les marchés d'actions américains se sont lancé dans un spectaculaire rally depuis la fin du mois d'octobre, une dynamique qui leur a permis d'atteindre de nouveaux plus hauts historiques en fin de semaine dernière.



Mais la mécanique semble s'être enrayée depuis quelques séances, notamment en raison de la récente remontée des rendements obligataires, qui rend les emprunts d'Etat de plus en plus séduisants.



De nombreux intervenants sont tentés de jouer les politiques reflationnistes annoncées par les gouvernements et les banques centrales, expliquent les spécialistes.



Dans ces conditions, les investisseurs focalisent leur attention sur le comportement des marchés de taux américains, avec un rendement du '10 ans' qui a désormais franchi le seuil des 1,15%.



Dans l'immédiat, il n'existe toutefois aucune alternative aux actions au vu de l'écart qui existe entre le rendement des actions et le rendement réel des obligations d'Etat, soulignent certains stratèges.



'Le rendement du dividende pour l'indice S&P 500 est actuellement de 1,6%, un niveau inférieur à sa moyenne à long terme de 4,3%, mais largement supérieur au rendement de 0,7% des bons du Trésor américain à 10 ans', fait valoir Paul Doyle, chez Columbia Threadneedle Investments.



'Avec une inflation approchant les 2% sur la même période de 10 ans, le S&P 500 devrait chuter de 25% pour arriver au niveau des bons du Trésor à 10 ans', estime le gérant.



Les acteurs de marché pourraient par ailleurs se montrer prudents en attendant le début de la nouvelle saison des résultats, prévu d'ici à la fin de la semaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.