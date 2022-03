Wall Street : le pétrole et l'Ukraine dictent la tendance

La Bourse de New York est attendue en légère hausse mercredi matin sous l'effet de la vigueur des valeurs de l'énergie, toujours soutenues par la flambée des cours pétroliers alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant une progression modérée en début de séance.



Les cours du brut continuent de s'envoler sur le compartiment énergétique, avec un baril de Brent proche de 113,2 dollars et un brut léger américain bien au-delà des 110 dollars, tous deux en hausse de plus de 7%.



Les investisseurs redoutent néanmoins de voir la cherté de l'or noir conduire à une possible révision à la hausse des perspectives d'inflation, voire à un abaissement des prévisions de croissance.



'D'après nos calculs, si les prix pétroliers devraient monter jusqu'à 125 dollars le baril pendant deux trimestres, il en résulterait une révision en baisse de 0,5 point de notre prévision de croissance de l'économie mondiale, avec une remontée de l'inflation qui affecterait le pouvoir d'achat des consommateurs', prévient Mark Haefele, chez UBS.



Le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune de la banque suisse dit cependant ne pas croire au scénario d'une retombée en récession.



Pour autant, la réunion des principaux producteurs de pétrole qui s'est tenue aujourd'hui en mode virtuel n'a débouché sur aucune mesure susceptible d'accroître l'offre mondiale.



Bon nombre d'analystes préviennent que les cours du pétrole commencent à se rapprocher d'un 'seuil de douleur' à partir duquel les économistes devront revoir leurs anticipations et les entreprises ajuster leurs prévisions de résultats.



Au chapitre macroéconomique, la publication - avant l'ouverture - des créations de postes dans le secteur privé, qui ont augmenté plus que prévu le mois dernier, n'ont pas eu d'incidence sur la tendance.



Les investisseurs prendront connaissance dans la matinée d'une autre statistique, les stocks hebdomadaires de pétrole.



Les intervenants de marché auront également de quoi retenir leur attention avec le discours parlementaire de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



A l'occasion de son audition semestrielle par la commission des services financiers de la Chambre des représentants, ils scruteront le moindre indice susceptible de les éclairer quant aux intentions de la Réserve fédérale en matière de taux.



