Wall Street : le rally de Noël commence à prendre forme

Wall Street s'inscrit en hausse jeudi matin, portée par une salve d'indicateurs laissant penser que l'économie américaine parvient à s'affranchir des implications négatives induites par l'inflation et le coronavirus.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 35.960,3 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,8% à 15.651 points.



La tendance est soutenue par les nombreuses statistiques parues dans la matinée, qui sont venue prouver que l'activité résistait bien aux pressions inflationnistes et aux différentes vagues de Covid.



Les dépenses de consommation des ménages ont notamment augmenté de 0,6% au mois de novembre, là où les analystes de Jefferies n'anticipaient qu'une progression de 0,4%.



Autre indicateur porteur, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est quant à lui resté stable lors de la semaine du 13 décembre, à 205.000, comme le chiffre révisé de la semaine précédente.



Les commandes de biens durables ont pour leur part augmenté plus que prévu en novembre (+2,5%), témoignant de la vigueur de l'économie en dépit des tensions inflationnistes et de la situation sanitaire.



Deux autres statistiques ont été publiées durant la séance, dont l'indice de confiance de l'Université du Michigan, qui s'est amélioré en décembre en ressortant à 70,6 contre 67,4 un mois plus tôt.



Le Département du Commerce a annoncé par ailleurs un bond de 12,4% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de novembre, ce qui confirme la bonne santé du marché de l'immobilier.



Les investisseurs s'appuient sur ces chiffres favorables pour continuer leurs emplettes sur les actions, en privilégiant notamment les valeurs les plus cycliques.



La progression d'aujourd'hui confirme la reprise du rally de fin d'année, qui devrait porter les gains de l'indice S&P 500 autour de 3% sur le mois de décembre.



Les marchés boursiers américains seront fermés demain à l'occasion des festivités de Noël.



