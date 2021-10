Wall Street : le rebond ne tient pas la distance

Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les bons chiffres de l'emploi dans le secteur privé ne suffisant pas à convaincre les investisseurs de poursuivre le rebond amorcé la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,8% et 1%, annonçant un début de séance compliqué.



Selon l'enquête mensuelle ADP dévoilée dans la matinée, les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont atteint 568.000 en septembre, alors que les analystes tablaient plutôt sur un chiffre de l'ordre de 430.000.



Si cette statistique peut rendre optimiste avant la parution du rapport officiel sur l'emploi, prévue vendredi, elle ne suffit pas à entretenir le fragile mouvement haussier de la veille.



Les places américaines n'avaient pas réussi à égaler la performance de l'Europe hier puisqu'au coup de cloche final, le Dow Jones affichait un rebond plutôt poussif de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait plus de 1,2%



Les marchés d'actions traversent une zone de fortes turbulences depuis quelques semaines du fait de l'affaire Evergrande, de la remontée des taux et de la flambée des prix des matières premières.



'De tous ces vents contraires, c'est le facteur 'énergie' qui a pris le dessus ces derniers jours', estime Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Cette hausse des prix de l'énergie alimente en effet le scénario d'une inflation moins transitoire que prévu, au moment même où les banques centrales s'apprêtent à réduire leur programme de rachats d'actifs.



'Sur les marchés financiers, ce cocktail au goût amer s'est traduit par une baisse simultanée des marchés obligataires et des marchés d'actions', constate Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM.



La bonne surprise de l'enquête ADP, qui confirme la bonne santé de l'économie américaine et la perspective d'un resserrement monétaire, a brièvement fait grimper les rendements des bons du Trésor américain.



Mais les Treasuries à 10 ans retrouvent désormais leur statut de valeur refuge en période d'aversion pour le risque et reculent d'un point de base, en-dessous de 1,52%.



A l'heure de l'ouverture de Wall Street, tous les indices européens étaient orientés dans le rouge, avec des pertes qui atteignaient 1,6% pour l'indice Euro STOXX 50.



