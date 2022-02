Wall Street : le rebond se poursuit avec les M&A

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, poursuivant son rebond de la semaine dernière, alors que les inquiétudes récemment manifestées par les investisseurs semblent progressivement se tasser.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Wall Street avait déjà fini dans le vert vendredi soir, les bons résultats trimestriels d'Amazon ayant incité les intervenants à revenir sur les valeurs technologiques, largement délaissées depuis l'automne.



Le Nasdaq Composite a ainsi fini la séance sur des gains de 1,6%, ce qui porte à 2,4% sa progression sur l'ensemble de la semaine écoulée, soit sa meilleure performance hebdomadaire de l'année jusqu'ici.



Faute d'indicateurs économiques majeurs et avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les questions de politique monétaire devraient continuer à occuper le devant de la scène au cours des jours qui viennent.



La politique plus restrictive adoptée par la Fed met les nerfs des opérateurs à dure épreuve depuis le début de l'année en les poussant à adopter un nouveau régime d'investissement.



Les acteurs de marché pourraient en cela faire preuve d'un certain attentisme à quelques jours de la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis, prévus jeudi.



Des données supérieures aux attentes viendraient immanquablement renforcer l'hypothèse que la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt au mois de mars, peut-être directement de 50 points de base.



En attendant, la cote semble profiter d'informations encourageantes du côté de l'actualité des fusions-acquisitions (M&A), un autre moteur historique des marchés américains.



Peloton Interactive bondit ainsi de plus de 31% en cotations avant-Bourse alors que plusieurs prétendants se disputeraient le fabricant de tapis de course et de vélos d'appartement, à commencer par les géants Amazon et Apple.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.