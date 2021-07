Wall Street : le rebond se poursuit, le pétrole reprend +4,5%

Wall Street s'est offert une seconde séance de rebond avec des scores très homogènes pour les 3 principaux indices (+0,8% à 0,05% près) mais le Russell-200 se détache avec +1,8%, les 'Small Caps' apparaissant soudain très en retard.



La hausse de ces dernières est souvent un très bon marqueur du retour de l'appétit pour le risque, la détente du 'VIX' le confirme avec -6,6% à 20,10 tandis que le 'fear & greed index' ressort du rouge.



L'agenda économique est demeuré désespérément vide ce mercredi, toute l'attention des opérateurs s'est donc focalisée sur les trimestriels, qui non pas déçu : ils sont tous au-delà des attentes (notamment Coca-Cola, Verizon, Johnson & Johnson) et les prévisions sont systématiquement relevées.



'J&J' notamment a publié un bénéfice ajusté de 2,48$/titre, en hausse de 48,5%, 10% au-dessus du consensus de 2,29$. Le chiffre d'affaires a bondi de 27,1% à 23,3Mds$ et J&J s'attend à 2,5Mds de ventes pour son vaccin anti-Covid cette année, malgré des doutes quant à l'efficacité du vaccin contre le variant Delta. Les prévisions annuelles sont relevées d'un objectif de CA moyen de 92Mds$ à une fourchette 93,8 et 94,6Mds$.



Les profits dévoilés depuis 10 jours se situent au-delà des espérances les plus audacieuses : les données 'IBES' publiées par Refinitiv attestent que les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir bondi de près de +73% au 2ème trimestre (65% était jusqu'à présent considéré comme 'optimiste').



Hier soir, le géant américain du streaming Netflix (-3,3%) a fait part de comptes trimestriels relativement décevants (la conquête de nouveaux abonnés plafonne), mais le titre progresse grâce aux projets du groupe dans les jeux vidéo.



Le Nasdaq et le S&P500 ont bénéficié des rachats de Norwegian +10%, Carnival +9,4%, ASML +5,4%, Applied Materials et KLA +4,7%, Moderna +4,5%, Nvidia +4,3%, Expedia +4%, United AIrl +3,8%, AMD +2,6%, Micron +2,4%, Intel +1,8%.



Le secteur qui a largement dominé les 10 autres (avec +3,5%) est celui de l'énergie grâce au rebond de +4,5% du 'WTI' à 70,2$ sur le NYMEX : Occidental +7,1%, Diamondback +5,4%, Apache +5,1%, Range +5%, Conoco +4,6%, Schlumberger +4,4%, Cabot Oil et Devon +4%...



