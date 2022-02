Wall Street : le risque géopolitique pèse toujours

La Bourse de New York devrait rester orientée à la baisse lundi matin, poursuivant son net repli de vendredi, dans un contexte toujours dominé par les tensions entre la Russie et l'Ukraine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' abandonnent entre 0,1% et 0,2%, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



Vendredi, Wall Street avait achevé une semaine boursière difficile sur une note largement négative, plombée par la montée des tensions géopolitiques en Europe de l'Est.



Le mouvement vendeur s'est amplifié alors que les responsables américains appelaient leurs ressortissants à quitter l'Ukraine sur des rumeurs d'une invasion russe jugée 'imminente'.



Conséquence, le Dow Jones lâchait plus de 1,4% vendredi, tandis que le Nasdaq Composite dévissait de près de 2,8%.



L'escalade semble être encore montée d'un cran ce week-end, ce qui conduit certains observateurs à anticiper une 'semaine de tous les dangers' et les investisseurs à se mettre en retrait vis-à-vis des actifs risqués.



Les investisseurs devraient donc continuer de se montrer prudents lundi, surtout que les échanges s'annoncent peu animés en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.



Dans cet environnement d'aversion au risque accrue, les investisseurs préfèrent se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, ce qui profite aux valeurs refuges comme l'or.



Le métal jaune accentue ses gains ce matin, affichant une hausse de 1,2% à 1864,5 dollars l'once.



La situation semble d'autant plus compliquée que les marchés ne peuvent plus compter sur le soutien de la Fed pour les rassurer, la banque centrale américaine ayant désormais bien entamé son processus de resserrement monétaire.



A ce titre, les chiffres des ventes au détail, mercredi, qui seront suivies des dernières 'minutes' de la Réserve fédérale, ne devraient pas manquer d'alimenter les discussions sur le rythme des prochaines hausses de taux.



