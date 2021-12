Wall Street : le rouge domine, Omicron inquiète encore

La Bourse de New York a globalement reculé jeudi, avec la crainte d'éventuelles mesures de restriction à la circulation liées au variant Omicron : le Dow Jones a fini stable à un peu moins de 35755, mais le Nasdaq Composite a lâché 1,7% à 15517.



'L'épidémie maintient son emprise en Europe', soulignait ainsi Commerzbank. 'En République Tchèque comme en Belgique, c'est plus d'un pourcent de la population qui a été infectée au cours des sept derniers jours'.



Certains observateurs s'inquiètent maintenant d'une possible dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où moins d'un quart de la population a jusqu'ici reçu sa troisième dose de vaccin.



Sans impact sur la tendance, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 184.000 (contre 227.000 la semaine précédente), son niveau le plus faible enregistré depuis septembre 1969.



Autre donnée parue ce jeudi, les stocks des grossistes américains ont augmenté de 2,3% en octobre en rythme séquentiel (après une progression de 1,4% en septembre), tandis que leurs ventes se sont accrues de 2,2%.



Dans l'actualité des valeurs, Amazon a reculé de 1% après que l'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de plus d'un milliard d'euros au géant de la distribution sur Internet, pour abus de position dominante.



Criteo a perdu 2,6%, alors que le spécialiste de la publicité en ligne a indiqué être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Iponweb, un spécialiste des achats d'espaces en temps réel, pour un montant de 380 millions de dollars.



En revanche, CVS Health a grimpé de 4,5% après l'annonce par la chaine de pharmacies d'une hausse de son dividende annuel de 10%, d'un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars, ainsi que d'un relèvement de ses objectifs 2021.



