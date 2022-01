Wall Street : le rouge domine malgré l'accalmie sur les taux

La Bourse de New York s'est de nouveau orientée à la baisse mercredi matin, le rebond du début de journée n'étant pas parvenu à durer malgré un reflux des rendements obligataires après leur violente remontée des derniers jours.



En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 35.311,3 points tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 14.489,7 points.



Le marché avait pourtant débuté sur une note favorable, soutenu par une détente des taux longs, mais la lourdeur l'a de nouveau emporté après la parution d'une étude montrant que les doses de rappel des vaccins à ARN messager se montraient inefficaces contre le variant Omicron.



Les données relayées par l'étude sud-africaine prouvent toutefois que la vaccination protège contre les formes graves de la maladie, puisque tous les cas de transmission recensés ont fait apparaître des symptômes légers ou modérés.



C'est néanmoins l'évolution des taux américains qui reste le principal sujet de préoccupation du marché.



A ce titre, le rendement des bons du Trésor à dix ans confirme son recul en se repliant sous 1,86% après avoir touché hier un plus haut depuis début 2020, à 1,88%.



En Bourse, le mouvement de repli touche notamment le secteur de la finance (-0,6%), considéré comme particulièrement exposé à l'évolution des taux.



Morgan Stanley progresse néanmoins de 2,5% après avoir fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu, essentiellement porté par la croissance de ses activités dans la gestion de fortune et la gestion d'investissements.



Bank of America gagne de son côté 2,4% après avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 28% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, soit un BPA en progression de 39% à 82 cents, grâce à un fort levier opérationnel.



