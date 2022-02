Wall Street : le rouge prédomine en clôture

La Bourse de New York a terminé globalement en terrain négatif pour cette première séance de la semaine : le Dow Jones a fini presque parfaitement stable à 35091 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé près de 0,6% à 14016 points.



'Les principaux indices actions ont fluctué entre gains et pertes, les investisseurs étant confrontés à la perspective d'une réduction des mesures de relance monétaire de la part des banques centrales mondiales', explique Wells Fargo.



La banque californienne souligne en outre que sur fond de resserrement monétaire en perspective, le rendement des Treasuries à 10 ans a augmenté d'un point de base pour atteindre 1,92%, son plus haut niveau depuis décembre 2019.



Du côté des valeurs, Tyson Foods a grimpé de 12,2% alors que le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a fait état au titre de son premier trimestre comptable, d'un BPA ajusté en progression de 48%.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, les opérateurs ont délaissé celle du fabricant de jouets Hasbro (-1%) en dépit de son léger relèvement de dividende, ainsi que celle du conglomérat Loews Corp (-0,7%).



Harley-Davidson a gagné 1%, le conseil d'administration du constructeur de motos ayant approuvé une augmentation de 5% du dividende en numéraire, à 0,1575 dollar par action pour le premier trimestre 2022.



Peloton a bondi de 20,9%, profitant de spéculations sur un possible intérêt de la part de plusieurs géants de la cote dont Amazon, Apple ou Disney pour le fabricant de tapis de course et de vélos d'appartement.



