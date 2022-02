Wall Street : le rouge s'impose, les inquiétudes reviennent

Après un début de séance dans le vert, Wall Street s'est orientée à la baisse vendredi matin, les investisseurs préférant se détourner des actions face aux incertitudes liées aux tensions en Ukraine.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 34.225,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,8% à 13.602,8 points.



Les investisseurs veulent faire preuve de prudence, même si le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a prévu de s'entretenir en fin de semaine prochaine avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.



Des tirs d'armes lourdes recensés dans l'est de l'Ukraine sont effectivement venus renforcer le doute quant à la réalité du retrait russe à la frontière ukrainienne.



'Avec les tensions qui persistent entre la Russie et l'Ukraine, le risque d'un conflit qui aurait de lourdes conséquences économiques reste inconfortablement élevé', estiment les équipes de Capital Economics.



Sur le marché des emprunts d'Etat, les inquiétudes géopolitiques favorisent un repli des rendements, qui restaient auparavant proches de plus hauts de deux ans.



La prudence des marchés d'actions s'explique également par les indicateurs peu souriants publiés dans la matinée.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board a ainsi reculé de 0,3% en janvier, laissant anticiper un léger ralentissement de la croissance aux Etats-Unis ce printemps.



Du côté de l'immobilier, les ventes de logements anciens ont augmenté de 6,7% aux Etats-Unis au mois de janvier, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Sur le front des valeurs, Deere cède 3,3% bien que le fabricant de machines agricoles ait relevé son objectif de profit pour l'exercice 2021-22 à l'occasion de la publication de ses trimestriels.



DuPont grignote pour sa part 0,9% après avoir cédé au chimiste américain Celanese la plus grande partie de ses activités de mobilité et de matériaux pour un montant de 11 milliards de dollars, qui sera réglé au comptant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.