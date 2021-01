Wall Street : le secteur bancaire plombe la tendance

Wall Street devrait s'inscrire en baisse vendredi dans les premiers échanges, les résultats trimestriels contrastés publiés par trois grandes banques américaines n'ayant pas constitué le catalyseur attendu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,5%, annonçant un début de séance défavorable.



JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont donné avant l'ouverture le coup d'envoi de la saison des résultats en dévoilant leurs comptes de quatrième trimestre.



Les trois publications sont toutes sanctionnées par le marché en préouverture.



JPMorgan Chase perd 1,2% malgré la présentation d'un bénéfice net en hausse de 42% à plus de 12,1 milliards de dollars, soit 3,79 dollars par action, largement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



L'action Citigroup perd, elle, 1,3% après l'annonce d'un profit en repli de 7% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, un BPA pourtant nettement supérieur au consensus de marché.



Wells Fargo abandonne pour sa part 3,4% après avoir fait état d'une hausse de 4% de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison notamment d'un recul de ses provisions pour créances douteuses.



Selon des données FactSet, les bénéfices des entreprises faisant partie du S&P 500 devrait avoir baissé en moyenne de 8,8% au dernier trimestre, leur repli le plus marqué depuis 2009.



Les résultats trimestriels d'entreprises seront surveillés de près par les investisseurs afin de savoir si la forte valorisation actuelle du marché est justifiée.



'Les valorisations actuelles ne laissent guère de place à la déception sur la croissance attendue des résultats, alors même que les impacts de ce qui est présenté comme la plus importante crise économique depuis un siècle, n'ont pas fini de se faire ressentir', souligne Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



Les investisseurs doivent réagir, en outre, à plusieurs statistiques économiques décevantes.



Après une baisse de 1,4% en novembre, les ventes de détail ont diminué de 0,7% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait une diminution bien moindre.



L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que le consensus des économistes anticipait un recul un peu moins fort.



