Wall Street : le trimestre s'achève sans éclat

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin pour la dernière séance du troisième trimestre, soutenue par une nouvelle détente des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futures sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions devraient bénéficier de quelques rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient le plus souffert récemment, technologiques en tête, une tendance qui devrait lui permettre de sauver les meubles sur le trimestre.



Sur la période allant de juillet à septembre, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - affiche pour l'instant un gain de 1,4%.



Le trimestre aura été marqué par une forte volatilité en raison des craintes suscitées par la remontée de l'inflation et la perspective d'un prochain resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Côté taux, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse sous 1,54% ce matin, s'éloignant du pic de 1,57% touché en début de semaine, un repli qui confirme l'accalmie des derniers jours.



Les investisseurs semblent vouloir oublier les récents remous qui ont agité la cote pour se recentrer sur les fondamentaux. A ce titre, les statistiques du jour peignent un panorama économique mitigé.



Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté la semaine dernière pour s'établir à 362.000 contre 351.000 la semaine précédente, selon le Département du travail.



D'un autre côté, la croissance américaine a été révisée à la hausse à 6,7% pour le deuxième trimestre, contre une précédente estimation de 6,6% il y a un mois et 6,5% en toute première lecture.



