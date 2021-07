Wall Street : les bons résultats éclipsent le Covid

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi matin, une série de bons résultats d'entreprises éclipsant les inquiétudes qui continuent d'entourer la propagation rapide du variant Delta.



Deux heures après l'ouverture de Wall Street, le Dow Jones avance de 0,6% à 34.739,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,5% à 14.576,5 points.



Avec un agenda économique désespérément vide ce mercredi, le sentiment de marché reste influencé par les nombreuses annonces qui marquent la saison des résultats.



Sur le Dow, Coca-Cola grimpe de presque 2% après avoir dévoilé un BPA en données comparables en hausse de 61% au titre de son deuxième trimestre, en partie grâce à une marge opérationnelle qui s'est améliorée de 1,7 point à 31,7%.



Verizon prend 1,2% après avoir fait part d'une performance 'record' au titre de son deuxième trimestre, grâce à une croissance marquée du nombre de nouveaux abonnés attirés par la 5G.



Quant à Johnson & Johnson, le géant de la santé grignote 0,2% en Bourse après avoir relevé ses objectifs 2021 pour désormais viser un BPA ajusté entre 9,60 et 9,70 dollars, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires opérationnel ajusté entre 12,5 et 13,5%.



J&J s'attend à 2,5 milliards de ventes pour son vaccin anti-Covid cette année.



Seule déception, Netflix lâche 2% environ après des résultats sans éclat, caractérisés notamment par un nombre d'abonnés qui plafonne.



A ce jour, la saison des résultats constitue néanmoins une réussite puisque 86% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu, avec des performances supérieures en moyenne de 22% aux prévisions du consensus.



