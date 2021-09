Wall Street : les craintes sur Evergrande se dissipent

La Bourse de New York devrait rebondir mardi matin en réaction aux derniers développements de l'affaire Evergrande, qui semblent susciter un certain optimisme chez les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street avait terminé en nette baisse lundi soir, pénalisée par la perspective d'un défaut de paiement d'Evergrande, un géant chinois de l'immobilier.



Dans la nuit, le président de ce groupe décrit au bord de la faillite aurait affirmé à son personnel que l'entreprise 'sortirait bientôt de sa période la plus sombre', à en croire certaines sources de presse.



Les analystes se montrent plus rassurants sur le dossier et les investisseurs font le pari qu'un accord permettra à Evergrande d'éviter le pire, une diminution du risque qui dope les marchés d'actions.



Le redressement de l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong, qui s'est apprécié de plus de 0,5% mardi, contribue par ailleurs à rassurer les investisseurs.



Les marchés américains s'appuient, en outre, sur une bonne statistique du marché de l'immobilier dans l'attente de l'ouverture du comité de politique monétaire de la Fed, qui démarre aujourd'hui.



Selon le Département du Commerce, les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, un niveau supérieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 6% à 1.728.000 en août, dépassant là aussi l'estimation moyenne des économistes.



