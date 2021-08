Wall Street : les indicateurs continuent à être mitigés

La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi matin dans le sillage d'une série d'indicateurs mitigés sur l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,7% à 34.858,4 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 14.771 points.



Comme lundi, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques contrastées laissant planer le doute sur la vigueur de la reprise de l'économie américaine et sur la réponse que la Fed compte y apporter.



Selon les derniers indicateurs publiés mercredi, le secteur privé a créé bien moins de postes que prévu en juillet, une déception qui semble écarter la menace imminente d'un changement de politique de la Fed.



Mais cette mauvaise nouvelle a été tempérée par l'enquête ISM auprès des directeurs d'achat du secteur tertiaire, qui dénote une accélération de la croissance dans les services.



Les investisseurs vont donc continuer à surveiller de près les indicateurs conjoncturels dans les prochains jours et ils seront particulièrement attentifs au rapport sur l'emploi attendu vendredi.



Cette publication pourrait les aider à se faire une idée du calendrier du ralentissement des achats d'obligations de la Réserve fédérale, qui restent un moteur de la bonne performance des marchés américains.



Du côté des valeurs, GM décroche de 8% en dépit du relèvement de ses prévisions de résultats pour 2021 après un deuxième trimestre 'solide', marqué notamment par des gains de parts de marché dans le segment des pick-up grand format.



Kraft Heinz cède de son côté près de 4% après avoir dévoilé au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté en repli de 2,5% à 78 cents pour des revenus quasi-stables (-0,5%) à 6,6 milliards (-2,1% en organique) grâce à l'international et au Canada.



Enfin, Lyft lâche plus de 7% après avoir publié hier soir le premier bénéfice opérationnel de son histoire, une performance néanmoins accompagnée de perspectives jugées décevantes pour le trimestre en cours.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.