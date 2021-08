Wall Street : les indices battent des records, puis hésitent

La Bourse de New York se montre relativement hésitante lundi en début de séance après avoir établi une nouvelle série de records peu après l'ouverture.



Une heure après le début des échanges, le Dow Jones recule de 0,1% à 35.431,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 15.251,5 points.



Le S&P 500 et le Nasdaq avaient établi en début de séance de nouveaux sommets, mais l'élan qui les avait portés à des plus hauts historiques s'est depuis essoufflé.



L'hésitation des indices peut s'expliquer par quelques prises de bénéfice, mais aussi par l'absence d'actualités significatives ou d'indicateurs économiques de premier plan.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce toutefois riche en publications de statistiques.



Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement observés en fin de semaine et les économistes tablent en moyenne sur 800.000 postes créés en août.



'On a pris connaissance vendredi des intentions de Powell, on veut désormais savoir comment se porte le marché de l'emploi', explique un trader en poste à New York.



Les investisseurs espèrent que les données économiques à venir confirmeront le scénario d'une croissance de type 'boucles d'or' ('goldilocks'), c'est-à-dire ni trop rapide, ni trop lente, pour ne pas effrayer la Fed.



S'il n'y a pas vraiment d'informations susceptibles de faire monter le marché ce lundi, les investisseurs ne disposent pas, non plus, d'options leur permettant d'investir ailleurs, un phénomène désormais bien connu sous l'acronyme 'TINA' (there is no alternative).



Les valeurs financières, qui affichent une hausse de plus de 27% depuis le début de l'année, affichent le plus fort repli sectoriel du jour, avec un recul de 1,1%.



Quant au secteur de l'énergie, il ne profite guère de l'impact attendu sur les prix du pétrole de l'ouragan Ida, le cours du brut rétrocédant actuellement 0,2% à 68,7 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.