Wall Street : les indices volent de records en records

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin, notamment sous la conduite du compartiment de l'énergie, lui-même porté par le rebond des cours du pétrole.



En fin de matinée, le Dow Jones affiche un gain de 0,1% à 35.379,9 points.



Le S&P 500 a établi de son côté un nouveau record en séance, après à peine une heure d'échanges.



L'indice de référence des gérants de fonds, qui multiplie les records cet été, se retrouve à ce stade en hausse de quasiment 20% depuis le début de l'année.



'Le moral des investisseurs est bien soutenu par l'optimisme entourant l'épidémie de Covid-19 et l'espoir que le variant Delta devrait bientôt atteindre son pic aux Etats-Unis', explique-t-on chez Wells Fargo Investors.



La matinée a aussi été marquée par le franchissement d'un seuil symbolique sur le Nasdaq Composite, qui a passé la barre des 15.000 points pour atteindre un nouveau sommet à 15.027 points.



Le secteur de l'énergie (+1,4%) signe la meilleure performance du jour grâce au pétrole dont le cours grimpe actuellement de 2;8%, à 67,4 dollars le baril.



L'or noir avait récemment atteint son plus bas niveau depuis mai, affecté par les risques liés au variant Delta et par la hausse des restrictions dans certaines zones économiques qui pourraient réduire la demande.



Côté valeurs, Best Buy s'adjuge plus de 5% après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu au titre du trimestre écoulé.



Medtronic grimpe de son côté de 4% après avoir resserré en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre comptable.



Spotify avance de 1,4% après avoir décidé de généraliser le principe des podcasts payants après un essai de plusieurs mois jugé concluant.



Walmart cède 0,7% après avoir annoncé le lancement d'un service de livraison de produits destiné aux entreprises, le géant américain de la distribution cherchant à capitaliser sur le réseau logistique qu'il a bâti aux Etats-Unis au cours des dernières années.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.