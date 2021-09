Wall Street : les investisseurs redoutent un effet domino

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en forte baisse lundi matin en raison des inquiétudes entourant un risque de défaut du géant chinois de l'immobilier Evergrande.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1,7% et 1,8%, annonçant une correction à l'ouverture.



Les craintes d'un effet domino lié à la crise Evergrande ont accru les doutes des investisseurs quant à la santé du système financier chinois, voire mondial.



'Très endetté et dans une situation de liquidité problématique, le groupe a vu ses difficultés s'accroître depuis le durcissement réglementaire imposé l'an dernier par les autorités chinoises', explique La Financière de l'Echiquier.



'Les répercussions pourraient être importantes: Evergrande est l'un des plus gros groupes privés chinois, avec 200.000 emplois directs et 3,8 millions indirects, et sa dette de plus de 300 milliards de dollars est largement détenue par les banques du pays', ajoute le gestionnaire parisien.



L'annonce des difficultés financières d'Evergrande tombe au moment où de nombreux investisseurs semblent disposés à encaisser quelques bénéfices sur les 18% de gains inscrits depuis le début de l'année par le S&P 500.



Les déboires d'Evergrande ont fait chuter, lundi, les Bourses européennes et asiatiques, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong ayant décroché de 3,3%.



Selon les analystes de Liberum, une faillite non contrôlée d'Evergrande, c'est-à-dire sans compensation des actionnaires et des créanciers, pourrait faire plonger le PIB chinois de 8%, un scénario qu'ils estiment similaire à la faillite de Lehman Brothers en 2008.



S'il est difficile d'évaluer l'exposition des banques américaines à Evergrande et aux promoteurs immobiliers chinois dans leur ensemble, les investisseurs se disent que Pékin devrait s'efforcer d'éteindre l'incendie avant qu'il commence à représenter un risque 'systémique'



Les valeurs financières devraient figurer, malgré tout, parmi les grandes perdantes du jour, au même titre que les valeurs liées aux matières premières, qui restent très exposées à l'économie chinoise.



