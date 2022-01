Wall Street : les opportunités d'achat sont saisies

Wall Street a ouvert en hausse jeudi, regagnant un peu du terrain perdu au cours des dernières séances, à la faveur d'un mouvement de rachats à bon compte qui n'épargne aucun secteur.



En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de 1,2% à 35.457,1 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne plus de 2% à 14.632 points.



Le repli observé sur les marchés d'actions américains depuis le début de l'année semble désormais offrir d'intéressantes opportunités aux investisseurs, en premier lieu du côté des valeurs technologiques.



Pour autant, tous les 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert ce matin, les scores les moins spectaculaires du début de séance revenant pour l'instant aux segments de la consommation (+0,2%), des matériaux (+0,3%) et de l'énergie (+0,4%).



Les rebonds les plus marqués profitent au secteur de la consommation non contrainte (+1,4%), des télécoms (+1,6%) et des hautes technologies (+1,8%).



L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX), qui regroupe les principaux fabricants de puces, avance de son côté de 1,2%.



Ce vif attrait pour les titres de la technologie intervient alors que le Nasdaq a atteint hier soir un repli de plus de 10% par rapport à son record du 19 novembre dernier, ce qui correspond à une situation de correction.



Les investisseurs utilisent par ailleurs une statistique encourageante comme prétexte pour revenir sur le marché.



L'indice de la Fed de Philadelphie est en effet ressorti à 23,2 pour le mois en cours, contre 15,4 en décembre 2021, alors que le consensus attendait une remontée plus modérée.



Le fait que le marché réagisse à une statistique pouvant être considérée comme secondaire est sans doute le signe d'un marché qui avait été survendu ces derniers temps.



Dans l'actualité des résultats, Travelers grimpe de 5% après avoir publié un bénéfice net ajusté de 1,29 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2021, soit un BPA en hausse de 6% à 5,20 dollars par action.



A noter que Ford parvient à progresser de 1,7% malgré une dégradation des analystes de Jefferies.



