Wall Street : les pertes s'alourdissent, les techs souffrent

La Bourse de New York amorce un repli en bonne et due forme mardi matin dans un marché où la prudence domine largement avant un calendrier particulièrement chargé en termes de résultats.



Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles se replie de 0,3% à 35.031,2 points, tandis que le Nasdaq lâche désormais 1,5% à 14.623,6 points.



L'indice technologique pâtit notamment du repli de plus de 1% du titre Apple, avant la publication dans la soirée des résultats trimestriels du fabricant d'iPad, d'iPhone et d'iMac.



Les analystes s'attendent à des publications 'solides' de la part des géants de la technologie dans les prochaines semaines, de bonnes nouvelles qui pourraient porter les valeurs hi-tech de plus de 10% d'ici à la fin de l'année.



Mais le vif retournement à la baisse des valeurs vedettes chinoises depuis le début de la semaine a accentué les inquiétudes des investisseurs.



Les réformes réglementaires envisagées par Pékin à l'encontre des grands groupes chinois cotés aux Etats-Unis continuent de faire des dégâts ce mardi, avec des replis de 6% pour Tencent et JD.Com.



L'attente de la fin de la réunion de la Fed - qui débute aujourd'hui mais qui ne s'achèvera pas avant demain - semble par ailleurs limiter les mouvements à Wall Street.



Un communiqué 'dovish' (accommodant) est largement attendu à l'issue de l'événement, la Fed n'ayant d'autre choix que de conserver un ton rassurant compte tenu de la propagation du variant Delta.



Sur le front des valeurs, Tesla recule de plus de 2% après avoir pourtant fait mieux que prévu sur le deuxième trimestre, à la faveur d'une demande évoluant à des niveaux 'records'.



GE progresse de 0,8% après la publication de solides résultats trimestriels et la révision en hausse de ses objectifs annuels.



UPS lâche 9% en dépit de la parution de comptes trimestriels supérieurs aux attentes.



