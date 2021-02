Wall Street : les pertes se creusent, Walmart déçoit

La Bourse de New York amplifie ses pertes jeudi matin, les investisseurs ayant mal accueilli les derniers chiffres du chômage ainsi que les résultats de Walmart, qui pèsent sur le secteur de la distribution.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones décroche de près de 0,9% à 31.345,5 points, tandis que le Nasdaq lâche 1,5% à 13.759,3 points.



Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, chute de plus de 5% après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes et après avoir annoncé que son bénéfice par action devrait reculer cette année.



Son concurrent Target cède dans son sillage 2,6%, tandis que l'indice S&P de la distribution abandonne près de 1%.



La tendance souffre également des statistiques ayant renforcé les craintes d'une resurgence de l'inflation.



Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont en effet augmenté de 1,4% en janvier par rapport au mois précédent, une progression nettement supérieure aux prévisions du consensus.



De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,5% en données brutes, une progression là encore bien supérieure au consensus de 0,8%.



Ces chiffres suscitent une nouvelle poussée de fièvre sur les taux longs, avec des emprunts d'Etat qui repartent à la hausse. Le rendement à dix ans repasse ainsi au-dessus de sa résistance de 1,30%.



Les indicateurs du marché de l'emploi n'ont pas apporté de soulagement au marché, en confirmant la tendance à la dégradation sur le marché du travail à l'oeuvre aux Etats-Unis depuis la fin du mois de janvier.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 861.000 contre 848.000 (chiffre révisé) la semaine précédente.



Les économistes les attendaient, au contraire, en repli autour de 773.000.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.