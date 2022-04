Wall Street : les préoccupations économiques l'emportent

Wall Street devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, les investisseurs se montrant toujours préoccupés par l'évolution des rendements obligataires, qui fait craindre une récession en devenir.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,4% à 1,1%, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



Depuis ses plus bas du mois dernier, le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains, a repris quelque 8%, porté par des secteurs défensifs comme la santé ou les télécoms et les valeurs liées à l'énergie et aux matériaux de base.



Ce rebond du marché boursier américain incite néanmoins certains investisseurs à la prudence, d'autant que le conflit en Ukraine n'est toujours pas résolu et que les chiffres de l'inflation dépassent systématiquement les attentes.



Autre signal d'alerte, le fait que les taux courts soient brièvement passés au-dessus des taux longs il y a deux semaines peut être considéré comme un phénomène annonciateur d'une prochaine entrée en récession.



Le mouvement de poussée au niveau des taux se confirme ce matin, avec un rendement à dix ans américain qui évolue proche de 2,75%, soit des sommets de presque trois ans.



Le marché obligataire reflète les craintes qui entourent les conséquences de l'envolée de l'inflation sur l'économie américaine et les bénéfices des entreprises.



Cette nouvelle donne conduit les investisseurs à anticiper massivement de nouvelles hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis dans les mois qui viennent.



'Le retrait du soutien de la Fed et la remontée des coûts d'emprunt vont nécessairement provoquer un ralentissement de l'économie au cours des prochains mois, ce qui se constate déjà dans certains indicateurs avancés', reconnaît Angelo Kourkafas, analyste chez Edward Jones.



Décélération de la croissance ne signifie toutefois pas forcément récession, font valoir bon nombre d'économistes.



Dans un point de stratégie diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS rappellent prévoir une croissance de l'ordre de 3,5% de l'économie américaine cette année, suivie d'une hausse de l'activité d'encore 2,4% en 2023.



