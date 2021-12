Wall Street : les prises d'initiatives restent limitées

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mercredi matin, les investisseurs préférant conserver une attitude prudente à quelques heures seulement de l'issue de la réunion de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance hésitant.



Les initiatives sont appelées à rester limitées en attendant la parution, dans le courant de l'après-midi, du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Au terme de ses deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de l'institution, devrait annoncer une nouvelle réduction du montant des rachats d'actifs mensuels conduits sur les marchés.



Mais son communiqué, tout comme la conférence de presse que tiendra son président Jerome Powell, pourraient également fournir de précieuses indications quant à la trajectoire des taux envisagée pour l'an prochain.



Les anticipations tablent désormais sur trois hausses de taux en 2022 suivies de trois autres en 2023, pour un loyer de l'argent prévu à 2% à horizon 2024.



En attendant le verdict de la Fed, le marché a étudié avec intérêt les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par les dernières statistiques relatives à l'inflation.



D'après le Département du Travail, la hausse des prix à l'importation a ralenti en novembre (+0,7%) sous l'effet de la décélération de la progression des prix des produits pétroliers.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, l'indice 'Empire State' est ressorti à 31,9 en décembre, contre 30,9 paru en novembre, alors même que les économistes anticipaient en moyenne une dégradation.



Certains indicateurs ont en revanche réservé de mauvaises surprises.



C'est le cas de ventes au détail, qui n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, après une augmentation de 1,8% en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse plus sensible.



Les investisseurs surveilleront dans le courant de la matinée les chiffres des stocks des entreprises, puis les traditionnels stocks de pétrole susceptibles d'influencer les cours du baril.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.