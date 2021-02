Wall Street : les résultats à la hauteur des attentes

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, les bons résultats trimestriels de quelques poids lourds de la cote s'ajoutant à la publication de chiffres de l'inflation en ligne avec les attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,4%, annonçant un début de séance favorable.



Le Département du Travail a fait état ce matin de prix à la consommation en hausse de 0,3% au mois de janvier, une progression conforme aux attentes du consensus.



Hors énergie et alimentation - deux catégories très volatiles - l'inflation s'est toutefois montrée nulle le mois dernier, ce qui signifie que la Réserve Fédérale dispose d'une marge de manoeuvre suffisante pour maintenir sa politique ultra-accommodante.



Les chiffres de l'inflation vont être très suivis dans les mois qui viennent afin de savoir si les effets 'reflationnistes' des politiques budgétaires expansionnistes vont contraindre la Fed à freiner la hausse de prix en revoyant à la baisse ses rachats d'actifs.



L'attention se porte par ailleurs sur les résultats trimestriels, dont les dernières publications se sont avérées plutôt mitigées.



Les déceptions Cisco et GM sont toutefois plus que compensées par les bonnes surprises liées à Twitter, qui a bénéficié de la vigueur de la publicité en ligne au 4ème trimestre, et à Coca-Cola, dont les comptes s'améliorent de trimestre en trimestre et dont les perspectives se dégagent.



Les Bourses européennes, qui végétaient autour de leur point d'équilibre à la mi-séance, se sont orientées en légère hausse après la parution des chiffres de l'inflation américaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.