Wall Street : limite la casse, les GAFAM pulvérisent attentes

Wall Street a spectaculairement limité la casse au cours des 2 dernières heures de la séance, les indices US effaçant entre la moitié et les 2 tiers de leurs pertes de la mi-séance: le Dow Jones ne s'effrite que de -0,24% et préserve les 35.000, le S&P500 lâche 0,5% et préserve les 4.400, le Nasdaq perd -1,2%, Nasdaq-100 -1,1% (il finit un peu en-dessous des 15.000).



Le point d'orgue de cette journée, c'était les résultats de Microsoft, Alphabet et Apple.

Microsoft annonce 46Mds$ de C.A (44,25 attendu) et 2,17$ de profit par titre (1,92$ attendu).

Alphabet dévoile 61,9Mds$ de C.A, soit +66% sur 12 mois (56,16 attendu) pour 18,5Mds$ de bénéfices, soit 27,26$ d'EPS (19,36$ attendu)... et les ventes de publicité atteignent 50,4Mds$.



Mais les trimestriels les plus attendus étaient ceux d'Apple : chiffre d'affaire titanesque de 81,45Mds$ (contre 73,3Mds$ attendus, dont 39,6Mds$ de vente d'i-Phones, soit +50% sur 1 an), le profit par titre atteint 1,30$ (contre 1,01$ attendu).

Les réserves de cash fondent un peu à 190Mds$.



Le rebond des indices US constitue un signe de 'confiance ' à la veille du communiqué de la FED (mercredi à 20H), les investisseurs pariant que Jerome Powell et ses collègues devraient s'efforcer de minimiser la menace de l'inflation et de justifier de prendre tout leur temps avant d'envisager une réduction des rachats d'actifs de l'institution ('tapering').



Les taux longs US ont également fléchi après la publication des chiffres décevants des commandes de biens durables aux Etats-Unis : elles n'ont augmenté que de 0,8% en juin après +3,2% en mai (révisé de +2,3%) alors que le consensus tablait sur +2 à +2,1%.

Hors transports, les commandes de biens durables progressent de 0,3% contre +0,9% attendu.



La confiance des consommateurs du Conference Board qui avait commencé à reculer sensiblement en juin enregistre une progression marginale, de 128,9 vers 129,1 ce mois-ci : c'est plutôt une bonne surprise car le consensus tablait sur un tassement autour de 124 points.



Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé de 159,6 à 160,3, celle mesurant leurs anticipations s'est, elle, tassée, atteignant 108,4 contre 108,5 le mois dernier.

Tout ceci éclipse un peu les 'chiffres du jour':





Côté valeurs, les géants de l'e-commerce chinois ont continué de dévisser avec Pinduoduo -10,4%, Baidu -2,8%, JD.com -2%,



Le S&P500 a été plombé par UPS -7%, Fedex -5%, Activision -6,8%, Xilinx et Workday -3,3%, Etsy -3,2%, Western Digital et KLA -3%, Micron -2,7%, AMAT -2,6%, Microchip -2,5%, Moderna -2,2%, Intel -2,1%, Tesla -2%, Apple -1,5%, Facebook -1,3%.



