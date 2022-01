New York (awp/afp) - La Bourse de New York, anxieuse de l'inflation et de la réaction monétaire à la veille d'une audition du patron de la Fed au Sénat, a limité ses pertes lundi grâce à un fort retour du Nasdaq peu avant la clôture.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,45% à 36.068,01 points.

Le Nasdaq, qui en séance a plongé de plus de 2%, a terminé de peu en territoire positif à 14.942,83 points (+0,05%).

Le S&P 500 a perdu 0,14% à 4.670,30 points.

afp/rp