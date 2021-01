Wall Street : lourde correction sur des résultats décevants

La Bourse de New York a reculé fortement mercredi, sur fond d'une statistique et de résultats trimestriels décevants, ainsi que d'un statu quo de la Fed. Le Dow Jones a plongé de 2% à 30303 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,6% à 13271 points.



'Le président de la Fed Jerome Powell a réitéré la politique accommodante de la banque centrale lors de sa conférence de presse d'après-réunion, alors que ses responsables notaient que le rythme de la reprise économique se modère', note Wells Fargo.



Le marché a toutefois été déçu par les commandes de biens durables qui, après une hausse de 1,2% en novembre, n'ont augmenté que de 0,2% aux Etats-Unis au mois de décembre 2020, une progression bien moins forte que le consensus.



La journée a surtout été marquée par une nouvelle salve de résultats trimestriels mal accueillis, dont ceux du géant de l'aéronautique Boeing (-4%), qui a dévoilé une perte abyssale de 8,4 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé.



Déception aussi du côté d'AT&T (-2%), qui a également fait état d'une lourde perte au quatrième trimestre 2020 du fait d'importantes charges de dépréciation et d'une chute de ses revenus pour cause de Covid-19.



Les opérateurs ont aussi lourdement sanctionné les résultats trimestriels de Starbucks (-6,5%), AMD (-6,2%) et Texas Instruments (-5%), n'épargnant guère que ceux d'Abbott (-0,4%) et de Microsoft (+0,2%).



