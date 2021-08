Wall Street : 'minutes' de la Fed jugées tardivement 'faucon'

Les 'minutes' de la Fed n'ont visiblement pas été du goût de Wall Street puisque les principaux indices US, encore à l'équilibre vers 20H05 (juste après le communiqué) et même 20H35 (pas plus de 0,1% de repli en moyenne) ont commencé à décrocher vers 21H20.



Les pertes se sont accentuées jusqu'à la clôture, les 3 indices terminant au plus bas, sur un repli de près de 1,1% pour le Dow Jones et le S&P500 (qui finit pile sur 4.400), puis -0,9% pour le Nasdaq et le Russell-2000.



Wall Street avait aisément digéré les chiffres US du jour (pas très réjouissants) : les mises en chantier de logements ont diminué de 7% en données CVS le mois dernier, à 1.534.000 en rythme annualisé, mais les permis de construire ont progressé de 2,6% à 1.635.000 en juillet, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes.



C'est apparemment une 'seconde lecture' du communiqué de la Fed qui a déclenché une amorce de 'sell-off' qui n'a apparemment épargné que Tesla (+3,5%, exactement comme à l'ouverture ou à la mi-séance).



La Fed considère que ses objectifs de retour à la normale sur le front de l'emploi pourraient être atteints avant la fin de l'année... mais il reste du chemin à accomplir pour y parvenir.

L'économie devrait continuer d'enregistrer des progrès, mais plusieurs membres de la Fed recommandent de poursuivre le soutien monétaire jusqu'à ce que le marché du travail se montre suffisamment robuste.

D'autres membres estiment illusoire de retrouver le niveau de plein emploi qui prévalait avant la pandémie et que les conditions -favorables- actuelles plaidaient pour un ajustement de la politique monétaire.



Juste après l'annonce par Joe Biden du lancement d'une seconde campagne générale de vaccination d'ici fin septembre (3ème injection), le conseiller santé de la Maison Blanche -le désormais très controversé Antony Fauci- revendiquait 'une multiplication par 10 des anticorps' une fois reçu une 3ème dose... sans toutefois produire de preuves formelles d'une telle efficacité contre le variant 'Delta'.



Il reconnaissait à l'issue de la même interview (tenue après la clôture de Wall Street, donc sans impact sur les cours) qu'il espérait une même efficacité contre les futurs 'variants'... mais sans certitude, car le Covid reste un virus compliqué et susceptible d'évoluer de façon imprévisible ('il faut rester humble').



Si Wall Street a décroché assez brutalement, les T-Bonds US ont terminé la journée quasi-inchangés, avec +0,5Pt à 1,2600% (après avoir flirté avec 1,2900% vers 19H00).



Côté valeurs : AMD a chuté de -3,5%, Automatic Data de -3%... mais c'est surtout le repli d'Apple (-2,5%) qui a pesé de tout son poids sur Wall Street : le titre qui flirtait encore avec son record absolu en début de séance a fini à 146,35$. Il faut souligner qu'avec le franchissement des 151$ en intraday mardi, la capitalisation d'Apple avait brièvement atteint, puis dépassé les 2.500Mds$.



