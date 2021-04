Wall Street mitigée à la clôture, avant la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mardi une séance mitigée en attendant l'issue de la réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi et l'annonce des résultats de grands noms de la tech après la clôture.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones est resté stable à 33.982,82 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a terminé en repli de 0,34% à 14.090,22 points. Le S&P 500, qui a touché un nouveau record en séance, s'est finalement replié de 0,03% à 4.186,57 points.

afp/rp