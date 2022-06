Wall Street : modeste rebond après deux jours de repli

Wall Street devrait débuter en petite hausse jeudi matin, amorçant un rebond après deux séances de repli, les investisseurs semblant de nouveau tentés d'effectuer quelques rachats à bon compte.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent entre 0,3% et 0,4%, augurant d'un modeste rebond à l'ouverture.



La publication de créations de postes très inférieures aux attentes dans le privé le mois dernier et un plongeon de la productivité alimentent l'espoir d'un ralentissement du cycle de resserrement monétaire enclenché par la Fed.



Le secteur privé non agricole n'a en effet généré que 128.000 emplois en mai selon le cabinet ADP, un nombre largement inférieur au consensus, après les 202.000 créations d'avril.



Autre annonce décevante, la productivité a plongé de 7,3% au premier trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Travail, qui avait annoncé une chute de 7,5% en première lecture il y a un mois.



Ce plongeon, qui traduit une baisse de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté, constitue la plus forte baisse de la productivité trimestrielle depuis le troisième trimestre 1947.



Ces chiffres attestent le scénario d'une conjoncture qui devient de plus en plus difficile, ce qui permet d'apaiser les craintes d'une accélération du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.



Sur le marché du travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine du 23 mai, la statistique s'étant établie à 200.000 contre 211.000 la semaine précédente.



A l'occasion de la réunion de l'OPEP, les cours du pétrole poursuivent leur repli alors que l'Arabie saoudite envisagerait d'augmenter sa production face à une demande occidentale non-satisfaite du fait des sanctions récemment prononcées contre la Russie.



Le Brent perd 0,6% et revient vers les 115 dollars le baril tandis que le brut léger américain abandonne lui aussi du terrain, autour de 114,5 dollars, ce qui ne devrait pas manquer de pénaliser l'indice S&P de l'énergie par le biais de titres comme Chevron ou ExxonMobil.



La séance s'annonce globalement peu animée en l'absence de la Bourse de Londres, restée fermée pour les festivités liées au jubilé de la Reine, une absence qui freine la tendance sur les places européennes. La City ne rouvrira pas avant lundi matin.



