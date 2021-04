New York (awp/afp) - La Bourse de New York progressait un peu lundi matin à l'entame d'une semaine riche en résultats d'entreprises cotées, notamment dans le domaine de la tech, ainsi qu'en rendez-vous économiques et en indicateurs.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones montait de 0,23% à 34.123,24 points, le Nasdaq de 0,27% à 14.054,91 points et le S&P 500 de 0,24% à 4.190,04 points.

afp/rp